Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Index im Blick

13.07.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Montag.

Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,25 Prozent auf 6.254,57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,387 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,422 Prozent tiefer bei 6.243,52 Punkten in den Handel, nach 6.269,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.256,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.242,87 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 6.187,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 5.905,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 5.383,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,91 Prozent nach oben. Bei 6.431,42 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,59 Prozent auf 21,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,53 Prozent auf 26,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,87 Prozent auf 508,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,84 Prozent auf 251,10 EUR) und BASF (+ 0,73 Prozent auf 47,90 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2,68 Prozent auf 70,54 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,99 Prozent auf 6,21 EUR), UniCredit (-0,97 Prozent auf 82,31 EUR), Siemens (-0,77 Prozent auf 270,75 EUR) und Deutsche Bank (-0,77 Prozent auf 31,11 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 238.490 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 604,721 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,74 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net