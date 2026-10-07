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Kursentwicklung

Verluste in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Verluste in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,610.00 EUR -10.00 EUR -0.62 %
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Barclays plc
5.10 EUR -0.17 EUR -3.17 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
48.20 EUR 1.00 EUR 2.12 %
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BP plc (British Petrol)
6.64 EUR 0.00 EUR -0.02 %
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Deutsche Telekom AG
27.05 EUR 0.57 EUR 2.15 %
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HSBC Holdings plc
16.75 EUR -0.65 EUR -3.74 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.26 EUR -0.24 EUR -3.71 %
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Novartis AG
128.40 EUR 4.12 EUR 3.32 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
382.90 EUR 9.50 EUR 2.54 %
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Siemens Energy AG
143.84 EUR -3.60 EUR -2.44 %
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UBS
42.20 EUR -0.90 EUR -2.09 %
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UniCredit S.p.A.
77.95 EUR -2.75 EUR -3.41 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,293.38 EUR -41.49 EUR -0.78 %
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Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,03 Prozent leichter bei 5.279,84 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,111 Prozent leichter bei 5.328,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.334,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5.328,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.277,14 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,803 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.432,97 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 07.07.2026, mit 5.421,43 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 4.749,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,51 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,70 Prozent auf 26,86 EUR), Roche (+ 1,66 Prozent auf 355,60 CHF), Novartis (+ 1,57 Prozent auf 119,02 CHF), BAT (+ 1,35 Prozent auf 40,53 GBP) und BP (+ 1,32 Prozent auf 5,68 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-4,38 Prozent auf 6,22 EUR), HSBC (-4,05 Prozent auf 14,13 GBP), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR), Siemens Energy (-3,61 Prozent auf 142,12 EUR) und UBS (-3,60 Prozent auf 39,11 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 10.964.669 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 638,329 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,44 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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