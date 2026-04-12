DAX23.742 -0,3%Est505.905 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -2,1%Nas22.962 +0,3%Bitcoin61.469 +1,5%Euro1,1710 +0,3%Öl102,0 +8,2%Gold4.721 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Gespräche gescheitert: DAX schließt im Minus -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Entlastungspaket: Koalition plant Krisen-Bonus und Steuersenkung bei Kraftstoffen Entlastungspaket: Koalition plant Krisen-Bonus und Steuersenkung bei Kraftstoffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
STOXX 50-Performance im Fokus

Verluste in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten

13.04.26 17:57 Uhr
Verluste in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten | finanzen.net

Der STOXX 50 schloss den Montagshandel im Minus ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.260,00 EUR -3,20 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
173,05 EUR -4,20 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
89,73 EUR -1,12 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
6,64 EUR 0,10 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
29,17 EUR -1,88 EUR -6,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ING Group
24,85 EUR 0,26 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,66 EUR 0,01 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
London Stock Exchange (LSE)
102,95 EUR -0,80 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
National Grid plc
15,54 EUR 0,11 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,09 CHF -1,01 CHF -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
32,11 EUR 0,14 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
28,24 EUR -0,14 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.496,80 EUR 34,40 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
142,70 EUR 3,58 EUR 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,65 EUR 0,55 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
5.096,8 PKT -11,3 PKT -0,22%
Charts|News|Analysen

Am Montag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,26 Prozent tiefer bei 5.095,10 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,174 Prozent schwächer bei 5.099,25 Punkten in den Handel, nach 5.108,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5.100,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.054,58 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, stand der STOXX 50 bei 4.976,65 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.01.2026, den Stand von 5.113,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 4.097,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.315,22 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 2,48 Prozent auf 91,90 GBP), SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1.495,40 EUR), RELX (+ 1,78 Prozent auf 25,09 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,48 Prozent auf 34,71 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), National Grid (-2,06 Prozent auf 13,20 GBP), AstraZeneca (-1,59 Prozent auf 149,88 GBP), Nestlé (-1,28 Prozent auf 78,09 CHF) und Novo Nordisk (-1,00 Prozent auf 238,25 DKK).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 18.520.905 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 489,481 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
07.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen