Verluste in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten

STOXX 50-Performance im Fokus

Der STOXX 50 schloss den Montagshandel im Minus ab.

Am Montag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,26 Prozent tiefer bei 5.095,10 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,174 Prozent schwächer bei 5.099,25 Punkten in den Handel, nach 5.108,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5.100,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.054,58 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, stand der STOXX 50 bei 4.976,65 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.01.2026, den Stand von 5.113,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 4.097,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.315,22 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 2,48 Prozent auf 91,90 GBP), SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1.495,40 EUR), RELX (+ 1,78 Prozent auf 25,09 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,48 Prozent auf 34,71 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), National Grid (-2,06 Prozent auf 13,20 GBP), AstraZeneca (-1,59 Prozent auf 149,88 GBP), Nestlé (-1,28 Prozent auf 78,09 CHF) und Novo Nordisk (-1,00 Prozent auf 238,25 DKK).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 18.520.905 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 489,481 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net