Verluste in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

Index-Performance im Fokus

06.11.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 verlor am fünften Tag der Woche an Wert.

Am Freitag fiel der STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,96 Prozent auf 5.367,22 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,812 Prozent tiefer bei 5.375,01 Punkten in den Handel, nach 5.419,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5.375,01 Punkte, das Tagestief hingegen 5.317,52 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0,317 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.334,87 Punkten berechnet. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 5.507,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4.735,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,27 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), Rolls-Royce (+ 1,74 Prozent auf 12,61 GBP), Rio Tinto (+ 0,18 Prozent auf 62,81 GBP), GSK (+ 0,00 Prozent auf 18,90 GBP) und UniCredit (-0,08 Prozent auf 76,87 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR), Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR), BAT (-3,18 Prozent auf 45,67 GBP) und Allianz (-3,01 Prozent auf 451,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 31.979.515 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 515,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,34 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net