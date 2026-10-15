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STOXX 50 im Fokus

Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.82 EUR -2.28 EUR -2.68 %
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ASML NV
1,441.80 EUR -67.20 EUR -4.45 %
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Barclays plc
5.10 EUR -0.03 EUR -0.53 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
51.86 EUR 1.54 EUR 3.06 %
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BP plc (British Petrol)
7.26 EUR 0.00 EUR -0.07 %
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Deutsche Telekom AG
25.99 EUR 0.65 EUR 2.57 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.17 EUR 0.05 EUR 0.8 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
546.20 EUR 14.20 EUR 2.67 %
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Nestlé SA (Nestle)
86.30 EUR 2.06 EUR 2.45 %
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Novartis AG
133.18 EUR 2.14 EUR 1.63 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
32.70 EUR -0.46 EUR -1.39 %
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Rio Tinto plc
78.59 EUR -3.52 EUR -4.29 %
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Rolls-Royce Plc
15.83 EUR -0.15 EUR -0.96 %
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Siemens AG
267.55 EUR -6.80 EUR -2.48 %
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Siemens Energy AG
125.18 EUR -10.10 EUR -7.47 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,344.24 EUR -9.38 EUR -0.18 %
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Um 09:11 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,39 Prozent auf 5.332,51 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,175 Prozent schwächer bei 5.344,27 Punkten, nach 5.353,62 Punkten am Vortag.

Bei 5.316,45 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.344,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,371 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5.295,41 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 5.385,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.737,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,57 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 3,12 Prozent auf 28,62 GBP), BAT (+ 3,03 Prozent auf 43,89 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 546,40 EUR) und Nestlé (+ 2,33 Prozent auf 80,73 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-7,75 Prozent auf 124,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,54 Prozent auf 75,30 CHF), Rio Tinto (-4,16 Prozent auf 66,35 GBP), Siemens (-2,71 Prozent auf 267,60 EUR) und Rolls-Royce (-1,81 Prozent auf 13,37 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1.079.562 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 581,827 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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