Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück

Kursentwicklung im Fokus

13.11.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 gibt am fünften Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr 0,30 Prozent auf 5.505,96 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5.517,36 Zählern und damit 0,089 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5.522,26 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5.517,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.500,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.315,67 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 5.527,34 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 4.849,91 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,07 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1,29 Prozent auf 5,74 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,08 Prozent auf 37,05 GBP), Allianz (+ 0,57 Prozent auf 475,10 EUR), Nestlé (+ 0,45 Prozent auf 86,96 CHF) und SAP SE (+ 0,35 Prozent auf 213,30 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-7,18 Prozent auf 163,50 CHF), Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Siemens (-1,56 Prozent auf 277,30 EUR), Rolls-Royce (-1,40 Prozent auf 13,50 GBP) und Airbus SE (-1,10 Prozent auf 206,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.005.346 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 541,050 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,97 Prozent.

Redaktion Finanzen.net