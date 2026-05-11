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STOXX 50 im Fokus

Verluste in Europa: STOXX 50 gibt nach

12.05.26 12:25 Uhr
Verluste in Europa: STOXX 50 gibt nach | finanzen.net

Der STOXX 50 verliert derzeit an Wert.

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Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,64 Prozent auf 5.042,31 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,734 Prozent tiefer bei 5.037,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.074,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.049,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.009,89 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.108,16 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 12.02.2026, einen Stand von 5.152,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der STOXX 50 4.517,26 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,72 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.315,22 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 2,00 Prozent auf 5,50 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,97 Prozent auf 91,98 GBP), BAT (+ 1,94 Prozent auf 44,64 GBP), Richemont (+ 1,56 Prozent auf 156,70 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,49 Prozent auf 31,74 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,01 Prozent auf 469,30 EUR), Rheinmetall (-3,81 Prozent auf 1.140,40 EUR), Siemens Energy (-3,06 Prozent auf 173,04 EUR), Rolls-Royce (-2,20 Prozent auf 12,01 GBP) und SAP SE (-1,83 Prozent auf 141,82 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.035.442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 508,520 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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