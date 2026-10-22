Verluste in Europa: STOXX 50 gibt nach

STOXX 50-Performance

22.10.26 12:26 Uhr

STOXX 50-Handel am Donnerstagmittag.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,96 Prozent schwächer bei 5.357,62 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,151 Prozent auf 5.401,42 Punkte an der Kurstafel, nach 5.409,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.348,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.401,42 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,632 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.361,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5.439,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4.770,14 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,08 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 4,80 Prozent auf 92,12 GBP), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 84,58 CHF), BAT (+ 1,30 Prozent auf 44,44 GBP), BP (+ 1,22 Prozent auf 6,25 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,14 Prozent auf 39,54 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,86 Prozent auf 128,48 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,31 Prozent auf 69,46 CHF), Rio Tinto (-3,04 Prozent auf 62,85 GBP), Intesa Sanpaolo (-2,84 Prozent auf 5,89 EUR) und Rolls-Royce (-2,61 Prozent auf 12,93 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11.077.010 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 560,937 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net