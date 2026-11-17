Kursverlauf

STOXX 50-Handel aktuell.

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,73 Prozent auf 5.469,66 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,339 Prozent auf 5.491,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5.509,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.491,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.458,96 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5.404,24 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 5.500,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.787,44 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,34 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), BP (+ 0,19 Prozent auf 5,72 GBP), Rolls-Royce (+ 0,15 Prozent auf 13,39 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,03 Prozent auf 591,80 EUR) und Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 658,40 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 748,90 EUR), Rio Tinto (-2,00 Prozent auf 60,27 GBP), SAP SE (-1,87 Prozent auf 209,40 EUR), UBS (-1,46 Prozent auf 39,82 CHF) und National Grid (-1,36 Prozent auf 12,63 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4.908.282 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,08 zu Buche schlagen. Mit 7,03 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net