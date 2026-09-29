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STOXX 50 im Blick

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der STOXX 50 zeigte sich am Abend kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.42 EUR 1.20 EUR 1.42 %
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Airbus SE
192.90 EUR -1.00 EUR -0.52 %
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ASML NV
1,607.60 EUR 37.40 EUR 2.38 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
48.06 EUR -1.38 EUR -2.79 %
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BP plc (British Petrol)
6.46 EUR -0.11 EUR -1.69 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.75 EUR -0.05 EUR -0.75 %
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Novartis AG
128.12 EUR -1.02 EUR -0.79 %
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Richemont
186.30 EUR 2.85 EUR 1.55 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
366.75 EUR -14.00 EUR -3.68 %
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SAP SE
184.62 EUR 1.12 EUR 0.61 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
42.36 EUR -0.63 EUR -1.47 %
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Siemens AG
281.90 EUR 1.95 EUR 0.70 %
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Siemens Energy AG
145.50 EUR 3.32 EUR 2.34 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,359.46 EUR 1.55 EUR 0.03 %
News | Analysen

Der STOXX 50 beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 5.357,40 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,018 Prozent fester bei 5.358,87 Punkten in den Handel, nach 5.357,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.405,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.355,54 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 5.476,04 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Wert von 5.360,10 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Stand von 4.609,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,07 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Richemont (+ 2,50 Prozent auf 176,55 CHF), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,25 Prozent auf 80,78 CHF) und SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 185,32 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-2,27 Prozent auf 5,51 GBP), BAT (-1,87 Prozent auf 41,44 GBP), Roche (-1,72 Prozent auf 349,30 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,66 Prozent auf 35,94 GBP) und Airbus SE (-1,35 Prozent auf 190,58 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21.474.857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 586,837 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.

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