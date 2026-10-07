Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start

Index-Performance im Fokus

07.10.26 09:27 Uhr

STOXX 50-Handel aktuell.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,41 Prozent schwächer bei 5.312,79 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,111 Prozent tiefer bei 5.328,96 Punkten in den Handel, nach 5.334,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5.328,96 Punkte, das Tagestief hingegen 5.311,02 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,184 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 07.09.2026, mit 5.432,97 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 07.07.2026, mit 5.421,43 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 07.10.2025, mit 4.749,70 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,17 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 0,75 Prozent auf 40,29 GBP), Novartis (+ 0,53 Prozent auf 117,80 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,53 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,38 Prozent auf 36,65 GBP) und Roche (+ 0,31 Prozent auf 350,90 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-1,77 Prozent auf 274,05 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 144,94 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 186,10 EUR), HSBC (-1,23 Prozent auf 14,54 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,11 Prozent auf 81,66 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 557.316 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 638,329 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie hat mit 6,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net