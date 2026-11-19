Marktbericht

Der STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,22 Prozent leichter bei 5.329,71 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,275 Prozent auf 5.356,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5.341,63 Punkten am Vortag.

Bei 5.365,99 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.325,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 3,55 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 5.360,74 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 5.466,67 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Stand von 4.710,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 129,36 EUR), Richemont (+ 2,02 Prozent auf 179,00 CHF), UniCredit (+ 2,01 Prozent auf 81,57 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 270,35 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,56 Prozent auf 69,04 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,39 Prozent auf 187,34 EUR), Unilever (-2,45 Prozent auf 47,73 GBP), Novartis (-2,40 Prozent auf 128,32 CHF), BAT (-2,22 Prozent auf 43,56 GBP) und National Grid (-1,89 Prozent auf 12,23 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.682.773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 476,685 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net