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Kursverlauf

Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich schwächer

Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich schwächer

Mit dem STOXX 50 geht es am Dienstagnachmittag abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.12 EUR -3.68 EUR -4.61 %
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Allianz
431.00 EUR 6.00 EUR 1.41 %
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ASML NV
1,455.20 EUR -31.60 EUR -2.13 %
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AstraZeneca PLC
148.95 EUR -0.85 EUR -0.57 %
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Barclays plc
4.88 EUR -0.06 EUR -1.13 %
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BP plc (British Petrol)
7.26 EUR -0.09 EUR -1.18 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.88 EUR -0.13 EUR -2.21 %
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National Grid plc
14.10 EUR -0.26 EUR -1.78 %
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Novartis AG
135.66 EUR 1.70 EUR 1.27 %
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Rio Tinto plc
78.46 EUR -1.33 EUR -1.67 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
419.75 EUR 11.35 EUR 2.78 %
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Siemens AG
258.05 EUR -6.30 EUR -2.38 %
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Siemens Energy AG
130.26 EUR -1.16 EUR -0.88 %
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UniCredit S.p.A.
72.34 EUR -2.06 EUR -2.77 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,343.65 EUR -17.09 EUR -0.32 %
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Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,45 Prozent auf 5.336,67 Punkte abwärts. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,288 Prozent tiefer bei 5.345,29 Punkten, nach 5.360,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.319,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.346,67 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.308,86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.370,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.792,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 2,03 Prozent auf 387,80 CHF), National Grid (+ 1,77 Prozent auf 12,11 GBP), Novartis (+ 1,37 Prozent auf 125,90 CHF), AstraZeneca (+ 1,19 Prozent auf 125,48 GBP) und Allianz (+ 1,06 Prozent auf 430,40 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), Siemens Energy (-3,50 Prozent auf 128,48 EUR), Siemens (-3,06 Prozent auf 258,05 EUR), Rio Tinto (-2,98 Prozent auf 65,15 GBP) und UniCredit (-2,77 Prozent auf 72,34 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 11.640.207 Aktien gehandelt. Mit 569,339 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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