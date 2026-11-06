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Index-Performance

Verluste in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus

Verluste in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus

Heutiger Marktbericht zum STOXX 50.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,285.60 EUR 65.60 EUR 5.38 %
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AstraZeneca PLC
164.00 EUR -4.50 EUR -2.67 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
55.18 EUR -0.92 EUR -1.64 %
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BP plc (British Petrol)
6.65 EUR -0.07 EUR -0.98 %
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Deutsche Telekom AG
25.85 EUR -0.47 EUR -1.79 %
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Enel S.p.A.
9.67 EUR -0.06 EUR -0.65 %
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HSBC Holdings plc
15.65 EUR 0.18 EUR 1.14 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.24 EUR -0.02 EUR -0.32 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
577.60 EUR -13.40 EUR -2.27 %
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Rheinmetall AG
809.90 EUR -19.60 EUR -2.36 %
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Rio Tinto plc
74.21 EUR -0.94 EUR -1.25 %
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SAP SE
211.00 EUR -5.20 EUR -2.41 %
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Siemens AG
269.60 EUR -1.60 EUR -0.59 %
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UBS
44.02 EUR -0.53 EUR -1.19 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,359.87 EUR -59.13 EUR -1.09 %
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Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 1,49 Prozent leichter bei 5.338,37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,812 Prozent auf 5.375,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5.419,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.375,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.334,53 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0,853 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.334,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.507,27 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 4.735,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,69 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Enel (-0,03 Prozent auf 9,73 EUR), UBS (-0,40 Prozent auf 39,73 CHF), HSBC (-0,78 Prozent auf 12,97 GBP), Deutsche Telekom (-0,80 Prozent auf 25,99 EUR) und SAP SE (-0,95 Prozent auf 213,70 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen AstraZeneca (-2,68 Prozent auf 136,66 GBP), Rio Tinto (-2,49 Prozent auf 61,14 GBP), Rheinmetall (-2,45 Prozent auf 820,90 EUR), BAT (-2,18 Prozent auf 46,14 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,09 Prozent auf 582,20 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1.447.953 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 515,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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10:51 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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