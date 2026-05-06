Verluste in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone

DAX im Blick

Der DAX zeigt sich am Mittag schwächer.

Am Donnerstag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,23 Prozent auf 24.861,26 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,042 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,087 Prozent fester bei 24.940,36 Punkten in den Handel, nach 24.918,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25.021,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.860,84 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,42 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Wert von 22.921,59 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der DAX auf 24.721,46 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, notierte der DAX bei 23.115,96 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,31 Prozent aufwärts. 25.507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Henkel vz (+ 5,09 Prozent auf 66,54 EUR), Infineon (+ 3,53 Prozent auf 61,32 EUR), Continental (+ 2,83 Prozent auf 69,84 EUR), BMW (+ 2,06 Prozent auf 83,08 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,65 Prozent auf 36,42 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Hannover Rück (-5,53 Prozent auf 246,00 EUR), Siemens Healthineers (-4,86 Prozent auf 33,88 EUR), Daimler Truck (-3,26 Prozent auf 42,44 EUR), Bayer (-2,73 Prozent auf 37,46 EUR) und Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 1.403,40 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1.402.590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,570 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,76 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net