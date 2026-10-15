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DAX im Blick

Verluste in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

Der DAX zeigt sich derzeit kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157.05 EUR 2.80 EUR 1.82 %
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Deutsche Telekom AG
25.96 EUR 0.62 EUR 2.45 %
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HOCHTIEF AG
359.80 EUR -22.20 EUR -5.81 %
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Infineon AG
52.06 EUR -2.65 EUR -4.84 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.85 EUR 0.35 EUR 0.89 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
546.60 EUR 14.60 EUR 2.74 %
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RWE AG St.
58.00 EUR -0.86 EUR -1.46 %
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SAP SE
202.45 EUR 5.51 EUR 2.80 %
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Scout24
78.25 EUR 3.40 EUR 4.54 %
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Siemens AG
266.65 EUR -7.70 EUR -2.81 %
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Siemens Energy AG
130.76 EUR -4.52 EUR -3.34 %
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Symrise AG
99.34 EUR 2.96 EUR 3.07 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.00 EUR -1.02 EUR -1.52 %
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Zalando
23.70 EUR -0.12 EUR -0.50 %
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Indizes
DAX 40
25,348.10 EUR 49.49 EUR 0.2 %
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Am Donnerstag geht es im DAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,19 Prozent auf 25.251,07 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,097 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,607 Prozent leichter bei 25.145,07 Punkten in den Handel, nach 25.298,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25.310,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.133,71 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,175 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Wert von 25.402,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der DAX einen Wert von 24.999,53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, notierte der DAX bei 24.181,37 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,90 Prozent aufwärts. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Scout24 (+ 5,08 Prozent auf 77,55 EUR), Zalando (+ 3,34 Prozent auf 24,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,28 Prozent auf 26,11 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,62 Prozent auf 547,40 EUR) und Symrise (+ 2,60 Prozent auf 99,50 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-8,47 Prozent auf 50,66 EUR), Siemens Energy (-4,52 Prozent auf 129,16 EUR), HOCHTIEF (-4,24 Prozent auf 365,80 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 266,90 EUR) und RWE (-2,68 Prozent auf 57,42 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 4.793.720 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,701 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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