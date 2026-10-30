Verluste in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag leichter

Index-Performance im Fokus

30.10.26 15:57 Uhr

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,65 Prozent auf 25.871,20 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,130 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,350 Prozent auf 25.948,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26.039,68 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.788,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.026,20 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25.199,19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.612,03 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Stand von 24.118,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,43 Prozent nach oben. Bei 26.618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 3,98 Prozent auf 49,87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,05 Prozent auf 567,80 EUR), Scout24 (+ 1,99 Prozent auf 84,45 EUR), Beiersdorf (+ 1,81 Prozent auf 82,26 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 289,00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,88 Prozent auf 128,26 EUR), Infineon (-5,24 Prozent auf 51,18 EUR), Deutsche Bank (-2,87 Prozent auf 30,26 EUR), Siemens (-2,43 Prozent auf 267,10 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,29 Prozent auf 40,52 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2.780.115 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net