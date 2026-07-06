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DAX-Performance im Fokus

Verluste in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Das macht der DAX am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Beiersdorf AG
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Deutsche Telekom AG
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
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HOCHTIEF AG
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Infineon AG
74.08 EUR -2.62 EUR -3.42 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
508.00 EUR 8.20 EUR 1.64 %
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Rheinmetall AG
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SAP SE
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Siemens AG
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Siemens Energy AG
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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DAX 40
25,773.65 EUR -44.24 EUR -0.17 %
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Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,19 Prozent tiefer bei 25.768,01 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,151 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,184 Prozent auf 25.770,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25.817,89 Punkten am Vortag.

Bei 25.796,94 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.758,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der DAX auf 24.759,05 Punkte taxiert. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 22.921,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bewegte sich der DAX bei 24.073,67 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,01 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,14 Prozent auf 143,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,88 Prozent auf 505,20 EUR), Beiersdorf (+ 1,77 Prozent auf 76,98 EUR), BMW (+ 1,56 Prozent auf 61,06 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,51 Prozent auf 41,81 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-5,84 Prozent auf 160,48 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 74,50 EUR), HOCHTIEF (-2,25 Prozent auf 486,20 EUR), Siemens (-0,83 Prozent auf 279,25 EUR) und Rheinmetall (-0,46 Prozent auf 1.124,80 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 501.407 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
25.06.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
25.06.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK