DAX24.184 -0,4%Est505.919 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 +1,7%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.387 +2,1%Euro1,1749 +0,1%Öl99,32 +0,3%Gold4.755 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NEL ASA A0B733 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, TUI. SAP, BioNTech, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
TMTG-Aktie im Blick: CEO-Wechsel bei Trump Media inmitten strategischer Neuausrichtung TMTG-Aktie im Blick: CEO-Wechsel bei Trump Media inmitten strategischer Neuausrichtung
Trump erklärt Waffenruhe im Iran-Krieg einseitig für verlängert - Iran zeigt Misstrauen Trump erklärt Waffenruhe im Iran-Krieg einseitig für verlängert - Iran zeigt Misstrauen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

Verluste in Frankfurt: DAX leichter

22.04.26 12:25 Uhr
Verluste in Frankfurt: DAX leichter | finanzen.net

Der DAX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
143,00 EUR -1,75 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
40,48 EUR 0,52 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
74,44 EUR -0,36 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
62,28 EUR 1,22 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
34,93 EUR -0,67 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27,60 EUR -1,42 EUR -4,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
48,97 EUR 1,27 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
305,00 EUR -6,70 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
32,89 EUR -0,11 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
59,02 EUR 1,12 EUR 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
244,25 EUR 5,55 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
89,68 EUR 0,18 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
22,69 EUR -0,55 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.198,0 PKT -72,9 PKT -0,30%
Charts|News|Analysen

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 24.195,34 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,069 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,422 Prozent auf 24.373,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24.270,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24.184,30 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.399,57 Zähler.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,778 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22.380,19 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der DAX einen Wert von 24.856,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der DAX noch bei 21.293,53 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,40 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,21 Prozent auf 48,79 EUR), Brenntag SE (+ 1,89 Prozent auf 61,52 EUR), RWE (+ 1,41 Prozent auf 59,08 EUR), Bayer (+ 1,33 Prozent auf 40,50 EUR) und Beiersdorf (+ 1,26 Prozent auf 75,64 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-3,89 Prozent auf 27,67 EUR), Commerzbank (-2,87 Prozent auf 34,91 EUR), MTU Aero Engines (-2,85 Prozent auf 303,00 EUR), Zalando (-1,64 Prozent auf 22,75 EUR) und adidas (-1,48 Prozent auf 142,90 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.531.545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 184,887 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
11:56Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
09:31Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
08:36Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
14.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:56Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
09:31Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
08:36Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
14.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen