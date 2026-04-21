Verluste in Frankfurt: DAX leichter

Index-Bewegung

Der DAX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 24.195,34 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,069 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,422 Prozent auf 24.373,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24.270,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24.184,30 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.399,57 Zähler.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,778 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22.380,19 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der DAX einen Wert von 24.856,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der DAX noch bei 21.293,53 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,40 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,21 Prozent auf 48,79 EUR), Brenntag SE (+ 1,89 Prozent auf 61,52 EUR), RWE (+ 1,41 Prozent auf 59,08 EUR), Bayer (+ 1,33 Prozent auf 40,50 EUR) und Beiersdorf (+ 1,26 Prozent auf 75,64 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-3,89 Prozent auf 27,67 EUR), Commerzbank (-2,87 Prozent auf 34,91 EUR), MTU Aero Engines (-2,85 Prozent auf 303,00 EUR), Zalando (-1,64 Prozent auf 22,75 EUR) und adidas (-1,48 Prozent auf 142,90 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.531.545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 184,887 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net