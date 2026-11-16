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DAX im Fokus

Verluste in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Verluste in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

So bewegt sich der DAX am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
179.40 EUR 1.85 EUR 1.04 %
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Brenntag SE
57.98 EUR -0.76 EUR -1.29 %
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Daimler Truck
43.22 EUR 0.63 EUR 1.48 %
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Deutsche Telekom AG
26.90 EUR 0.33 EUR 1.24 %
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E.ON SE
19.20 EUR -0.28 EUR -1.41 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
54.32 EUR 0.78 EUR 1.46 %
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Infineon AG
48.97 EUR -1.41 EUR -2.80 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.70 EUR -0.04 EUR -0.10 %
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MTU Aero Engines AG
348.10 EUR -5.30 EUR -1.50 %
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Rheinmetall AG
792.80 EUR 26.80 EUR 3.50 %
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SAP SE
213.75 EUR 1.05 EUR 0.49 %
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Siemens AG
270.85 EUR -8.90 EUR -3.18 %
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Symrise AG
95.90 EUR -0.96 EUR -0.99 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.80 EUR 0.36 EUR 0.53 %
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Indizes
DAX 40
26,738.20 EUR -11.75 EUR -0.04 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent auf 26.716,57 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,211 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,083 Prozent auf 26.772,11 Punkte an der Kurstafel, nach 26.749,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26.695,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.797,19 Zählern.

DAX seit Jahresbeginn

Der DAX stand vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 25.622,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der DAX mit 26.440,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23.876,55 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,67 Prozent auf 793,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,48 Prozent auf 356,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,36 Prozent auf 43,24 EUR), Fresenius SE (+ 1,19 Prozent auf 54,26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Siemens (-2,54 Prozent auf 272,30 EUR), Symrise (-1,87 Prozent auf 95,46 EUR), Brenntag SE (-1,23 Prozent auf 57,94 EUR), EON SE (-1,16 Prozent auf 19,25 EUR) und Infineon (-0,93 Prozent auf 49,41 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.422.444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 240,984 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der DAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:06 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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