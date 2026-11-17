DAX-Performance im Blick

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent auf 26.367,93 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,211 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,794 Prozent leichter bei 26.387,44 Punkten in den Handel, nach 26.598,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26.363,40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.398,99 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25.622,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der DAX noch bei 26.338,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der DAX noch bei 23.590,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,45 Prozent aufwärts. Bei 27.001,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 0,26 Prozent auf 54,00 EUR), Merck (+ 0,23 Prozent auf 150,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 27,06 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 45,32 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,10 Prozent auf 39,81 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Deutsche Bank (-5,10 Prozent auf 31,24 EUR), GEA (-2,41 Prozent auf 68,80 EUR), Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 752,40 EUR), Zalando (-1,64 Prozent auf 27,57 EUR) und Siemens Energy (-1,52 Prozent auf 127,02 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.098.938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 240,984 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,44 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net