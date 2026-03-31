Verluste in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung war am Freitagabend in Frankfurt zu beobachten.

Letztendlich beendete der DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 24.140,87 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,041 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 24.217,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24.155,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23.998,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24.330,62 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 1,00 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 22.636,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.900,71 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 22.064,51 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 4,68 Prozent auf 147,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 187,62 EUR), Infineon (+ 1,50 Prozent auf 54,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,57 Prozent auf 266,70 EUR) und Daimler Truck (+ 0,39 Prozent auf 44,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-6,24 Prozent auf 1.319,20 EUR), Bayer (-3,85 Prozent auf 38,50 EUR), EON SE (-3,82 Prozent auf 18,64 EUR), MTU Aero Engines (-3,70 Prozent auf 291,80 EUR) und Scout24 (-2,67 Prozent auf 67,55 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 7.873.933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 184,201 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net