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XETRA-Handel im Fokus

Verluste in Frankfurt: DAX zum Start schwächer

Verluste in Frankfurt: DAX zum Start schwächer

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am Montagmorgen nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157.65 EUR 0.40 EUR 0.25 %
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Airbus SE
195.16 EUR -2.46 EUR -1.24 %
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Beiersdorf AG
80.96 EUR -0.12 EUR -0.15 %
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Continental AG
69.36 EUR -0.86 EUR -1.22 %
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Daimler Truck
41.16 EUR -0.72 EUR -1.72 %
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Merck KGaA
145.00 EUR 1.80 EUR 1.26 %
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QIAGEN N.V.
40.80 EUR -0.04 EUR -0.09 %
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Rheinmetall AG
1,044.40 EUR -46.80 EUR -4.29 %
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SAP SE
199.90 EUR 2.70 EUR 1.37 %
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Scout24
80.55 EUR 0.45 EUR 0.56 %
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Symrise AG
100.00 EUR -0.25 EUR -0.25 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.46 EUR -0.04 EUR -0.06 %
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Vonovia SE
16.56 EUR -0.24 EUR -1.40 %
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Indizes
DAX 40
25,417.47 EUR -205.14 EUR -0.8 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent auf 25.440,79 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,131 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,319 Prozent auf 25.540,77 Punkte an der Kurstafel, nach 25.622,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25.440,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.540,88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.304,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.830,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 23.830,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,67 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 0,61 Prozent auf 41,28 EUR), Symrise (+ 0,32 Prozent auf 99,76 EUR), Scout24 (+ 0,19 Prozent auf 80,45 EUR), Merck (+ 0,14 Prozent auf 144,50 EUR) und Beiersdorf (+ 0,10 Prozent auf 81,90 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Continental (-3,00 Prozent auf 67,88 EUR), Rheinmetall (-2,59 Prozent auf 1.062,00 EUR), Vonovia SE (-2,41 Prozent auf 16,42 EUR), Airbus SE (-1,97 Prozent auf 195,00 EUR) und Daimler Truck (-1,77 Prozent auf 41,03 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 489.377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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