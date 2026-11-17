Kursverlauf

Der LUS-DAX zeigt sich am Dienstagmittag in Rot.

Um 12:23 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent leichter bei 26.402,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26.299,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.477,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.475,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 26.302,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 23.457,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,47 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 1,46 Prozent auf 28,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), Merck (+ 0,70 Prozent auf 150,75 EUR), Henkel vz (+ 0,62 Prozent auf 88,30 EUR) und Vonovia SE (+ 0,51 Prozent auf 16,90 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Deutsche Bank (-4,39 Prozent auf 31,47 EUR), Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 748,90 EUR), SAP SE (-1,87 Prozent auf 209,40 EUR), adidas (-1,78 Prozent auf 173,85 EUR) und Scout24 (-1,76 Prozent auf 89,25 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4.965.097 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net