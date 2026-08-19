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LUS-DAX im Blick

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Der LUS-DAX verliert heute an Wert.

Werte in diesem Artikel
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Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,40 Prozent schwächer bei 25.987,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25.927,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.129,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 24.711,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 24.765,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24.303,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,78 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26.576,00 Punkte. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Continental (+ 1,31 Prozent auf 68,02 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 38,07 EUR), Symrise (+ 1,10 Prozent auf 88,52 EUR), Daimler Truck (+ 0,86 Prozent auf 45,59 EUR) und Commerzbank (+ 0,67 Prozent auf 38,86 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Brenntag SE (-2,95 Prozent auf 59,86 EUR), Merck (-2,13 Prozent auf 135,40 EUR), Bayer (-1,75 Prozent auf 48,15 EUR), adidas (-1,48 Prozent auf 153,60 EUR) und BASF (-1,45 Prozent auf 51,04 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1.204.435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210,642 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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