Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag mit Abgaben

LUS-DAX-Performance im Blick

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit kaum verändert.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0,17 Prozent auf 24.808,00 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24.676,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24.926,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.193,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 25.236,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24.035,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,985 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4,71 Prozent auf 71,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,76 Prozent auf 49,71 EUR), Zalando (+ 2,95 Prozent auf 21,26 EUR), Symrise (+ 2,65 Prozent auf 79,68 EUR) und adidas (+ 2,50 Prozent auf 153,75 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Vonovia SE (-4,62 Prozent auf 21,26 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,51 Prozent auf 37,02 EUR), Scout24 (-2,28 Prozent auf 68,60 EUR), Fresenius SE (-2,10 Prozent auf 39,07 EUR) und Brenntag SE (-1,07 Prozent auf 57,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.581.233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 201,314 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,66 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net