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Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone

24.06.26 17:57 Uhr
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone | finanzen.net

Der LUS-DAX zeigte sich am Mittwoch in Rot.

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Am Mittwoch notierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,75 Prozent leichter bei 24.734,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 24.939,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.589,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der LUS-DAX bei 24.778,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22.871,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 23.697,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,686 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.509,50 Punkte. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 5,95 Prozent auf 357,90 EUR), QIAGEN (+ 4,28 Prozent auf 34,01 EUR), Beiersdorf (+ 3,79 Prozent auf 73,96 EUR), Merck (+ 3,78 Prozent auf 140,10 EUR) und Zalando (+ 3,41 Prozent auf 26,37 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-18,65 Prozent auf 949,00 EUR), Deutsche Bank (-2,58 Prozent auf 30,16 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,44 Prozent auf 76,02 EUR), RWE (-2,01 Prozent auf 54,52 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 44,41 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5.940.878 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 212,672 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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