Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

LUS-DAX-Performance

Der LUS-DAX zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,53 Prozent auf 24.774,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.026,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24.743,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, einen Stand von 24.455,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23.815,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.212,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,847 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,66 Prozent auf 24,64 EUR), Beiersdorf (+ 3,61 Prozent auf 70,00 EUR), Henkel vz (+ 2,66 Prozent auf 67,10 EUR), Scout24 (+ 1,88 Prozent auf 75,90 EUR) und Bayer (+ 1,69 Prozent auf 36,16 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-9,11 Prozent auf 77,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 48,00 EUR), QIAGEN (-2,18 Prozent auf 31,92 EUR), Merck (-1,90 Prozent auf 136,85 EUR) und Vonovia SE (-1,85 Prozent auf 20,19 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8.244.644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 209,623 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net