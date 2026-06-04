DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8500 -5,2%Nas26.031 -3,0%Bitcoin52.858 -3,8%Euro1,1524 -0,8%Öl92,88 -2,6%Gold4.328 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich
Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen? Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
LUS-DAX-Performance

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

05.06.26 17:57 Uhr
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone | finanzen.net

Der LUS-DAX zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
36,27 EUR 0,82 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
70,28 EUR 3,06 EUR 4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
65,02 EUR -0,40 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
76,76 EUR -8,54 EUR -10,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
48,39 EUR -0,84 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
137,80 EUR -0,50 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,86 EUR 0,06 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
31,79 EUR 0,21 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
77,20 EUR 1,10 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
269,10 EUR -3,05 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
20,18 EUR -0,39 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,36 EUR 0,65 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.693,5 PKT -211,5 PKT -0,85%
Charts|News|Analysen

Am Freitag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,53 Prozent auf 24.774,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.026,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24.743,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, einen Stand von 24.455,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23.815,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.212,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,847 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,66 Prozent auf 24,64 EUR), Beiersdorf (+ 3,61 Prozent auf 70,00 EUR), Henkel vz (+ 2,66 Prozent auf 67,10 EUR), Scout24 (+ 1,88 Prozent auf 75,90 EUR) und Bayer (+ 1,69 Prozent auf 36,16 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-9,11 Prozent auf 77,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 48,00 EUR), QIAGEN (-2,18 Prozent auf 31,92 EUR), Merck (-1,90 Prozent auf 136,85 EUR) und Vonovia SE (-1,85 Prozent auf 20,19 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8.244.644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 209,623 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
09:11Infineon HoldWarburg Research
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:11Infineon HoldWarburg Research
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen