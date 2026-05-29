Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück
Schlussendlich hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.
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Letztendlich ging der LUS-DAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 25.003,00 Punkten aus dem Montagshandel.
Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24.899,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.302,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24.302,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 25.150,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 24.032,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,78 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 8,14 Prozent auf 167,90 EUR), Scout24 (+ 3,04 Prozent auf 74,45 EUR), Brenntag SE (+ 1,34 Prozent auf 57,30 EUR), RWE (+ 1,25 Prozent auf 55,24 EUR) und Siemens (+ 1,06 Prozent auf 272,65 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-6,68 Prozent auf 1.207,00 EUR), Bayer (-3,83 Prozent auf 35,13 EUR), MTU Aero Engines (-3,67 Prozent auf 301,80 EUR), Airbus SE (-3,56 Prozent auf 173,22 EUR) und QIAGEN (-2,62 Prozent auf 30,82 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7.447.380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 205,659 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 6,48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.net
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