LUS-DAX im Fokus

Der LUS-DAX verliert heute an Boden.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,92 Prozent auf 25.003,00 Punkte nach unten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.815,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.229,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 25.432,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der LUS-DAX bei 25.956,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 22.916,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,78 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27.000,00 Punkte. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,75 Prozent auf 37,73 EUR), Hannover Rück (+ 1,59 Prozent auf 293,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 26,32 EUR), Vonovia SE (+ 1,04 Prozent auf 16,98 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 578,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Scout24 (-6,61 Prozent auf 82,00 EUR), Infineon (-6,47 Prozent auf 46,15 EUR), Siemens Energy (-5,56 Prozent auf 119,66 EUR), Siemens (-3,71 Prozent auf 257,00 EUR) und Airbus SE (-2,90 Prozent auf 192,48 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4.947.101 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 218,935 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net