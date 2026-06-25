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LUS-DAX-Kursentwicklung

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Start schwächer

26.06.26 09:28 Uhr
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Start schwächer | finanzen.net

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

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Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,49 Prozent leichter bei 24.851,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24.973,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.748,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der LUS-DAX bei 25.226,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der LUS-DAX 22.636,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.743,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,16 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 1,43 Prozent auf 75,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,41 EUR), Henkel vz (+ 0,61 Prozent auf 73,06 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,57 Prozent auf 53,30 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,49 Prozent auf 34,57 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-4,92 Prozent auf 25,29 EUR), Infineon (-3,19 Prozent auf 79,39 EUR), Siemens Energy (-2,78 Prozent auf 158,92 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 236,30 EUR) und Scout24 (-1,61 Prozent auf 70,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.022.630 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,879 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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