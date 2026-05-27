Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

MDAX im Blick

Der MDAX verliert am Donnerstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,14 Prozent auf 32.962,11 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 383,262 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 32.891,26 Zählern und damit 0,358 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (33.009,45 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32.849,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32.993,40 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,98 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.057,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der MDAX bei 31.560,34 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 30.648,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,40 Prozent nach oben. Bei 33.164,91 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. 26.803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,19 Prozent auf 84,60 EUR), RENK (+ 2,70 Prozent auf 54,01 EUR), JENOPTIK (+ 1,84 Prozent auf 45,50 EUR), HENSOLDT (+ 1,58 Prozent auf 86,34 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,36 Prozent auf 57,98 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil LEG Immobilien (-4,68 Prozent auf 56,00 EUR), CTS Eventim (-3,66 Prozent auf 55,25 EUR), Delivery Hero (-2,87 Prozent auf 38,22 EUR), AUTO1 (-2,41 Prozent auf 21,88 EUR) und Aroundtown SA (-1,46 Prozent auf 2,56 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 171.522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41,678 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,50 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net