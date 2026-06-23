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Verluste in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone

24.06.26 15:57 Uhr
Verluste in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone | finanzen.net

Anleger in Frankfurt treten heute den Rückzug an.

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MDAX
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Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,29 Prozent tiefer bei 31.714,74 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 354,175 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,101 Prozent leichter bei 32.096,75 Punkten, nach 32.129,10 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31.694,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32.111,15 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 3,03 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 32.108,27 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 28.125,11 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Stand von 29.957,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,37 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 12,50 Prozent auf 81,90 EUR), Sartorius vz (+ 3,20 Prozent auf 219,50 EUR), Lufthansa (+ 2,66 Prozent auf 9,43 EUR), PUMA SE (+ 2,56 Prozent auf 26,81 EUR) und Fraport (+ 2,11 Prozent auf 72,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen DEUTZ (-8,20 Prozent auf 8,84 EUR), Aurubis (-6,78 Prozent auf 183,00 EUR), RENK (-5,79 Prozent auf 43,09 EUR), KION GROUP (-5,35 Prozent auf 38,73 EUR) und Salzgitter (-4,82 Prozent auf 48,78 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3.540.214 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,735 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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