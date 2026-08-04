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Index-Performance im Fokus

Verluste in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Verluste in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der MDAX notierte zum Handelsschluss im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
192.40 EUR 0.10 EUR 0.05 %
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AUTO1
22.54 EUR -0.84 EUR -3.59 %
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Elmos Semiconductor
148.20 EUR 4.40 EUR 3.06 %
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freenet AG
23.80 EUR -0.46 EUR -1.90 %
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FUCHS SE VZ
41.08 EUR -0.02 EUR -0.05 %
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Knorr-Bremse
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Lufthansa AG
8.67 EUR 0.23 EUR 2.75 %
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Nordex AG
38.46 EUR -1.32 EUR -3.32 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43.51 EUR 0.30 EUR 0.69 %
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Porsche Automobil Holding SE
29.16 EUR -0.26 EUR -0.88 %
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TAG Immobilien AG
14.10 EUR 0.25 EUR 1.81 %
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thyssenkrupp AG
12.58 EUR -0.02 EUR -0.12 %
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TRATON
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WACKER CHEMIE AG
96.45 EUR 6.20 EUR 6.87 %
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Indizes
MDAX
32,426.33 EUR -133.58 EUR -0.41 %
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Am Mittwoch ging es im MDAX via XETRA letztendlich um 0,50 Prozent auf 32.396,95 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 358,137 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,338 Prozent höher bei 32.670,09 Punkten in den Handel, nach 32.559,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32.827,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32.392,79 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,530 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 32.994,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 31.132,72 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 30.824,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,57 Prozent zu Buche. Bei 33.547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 5,09 Prozent auf 95,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,63 Prozent auf 148,40 EUR), Lufthansa (+ 2,31 Prozent auf 8,68 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,86 Prozent auf 41,72 EUR) und Aurubis (+ 1,59 Prozent auf 191,70 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AUTO1 (-5,37 Prozent auf 22,20 EUR), TAG Immobilien (-3,61 Prozent auf 13,61 EUR), Nordex (-3,59 Prozent auf 38,12 EUR), Knorr-Bremse (-2,92 Prozent auf 103,10 EUR) und TRATON (-2,59 Prozent auf 39,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.034.492 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,909 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,36 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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