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Index im Fokus

Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.04 EUR -0.32 EUR -0.96 %
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AUTO1
15.00 EUR -0.50 EUR -3.23 %
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CTS Eventim
61.25 EUR 3.80 EUR 6.61 %
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freenet AG
24.52 EUR -0.02 EUR -0.08 %
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HELLA GmbH & Co. KGaA
64.90 EUR -1.10 EUR -1.67 %
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IONOS
37.68 EUR 1.60 EUR 4.43 %
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JENOPTIK AG
35.88 EUR -1.80 EUR -4.78 %
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K+S AG
12.62 EUR -0.04 EUR -0.32 %
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Lufthansa AG
8.84 EUR 0.20 EUR 2.31 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.52 EUR -0.03 EUR -0.07 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
49.44 EUR -1.11 EUR -2.20 %
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thyssenkrupp AG
12.09 EUR -0.32 EUR -2.54 %
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TUI AG
7.53 EUR -0.03 EUR -0.42 %
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United Internet AG
25.28 EUR 0.60 EUR 2.43 %
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Indizes
MDAX
30,641.04 EUR -217.09 EUR -0.70 %
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Am Freitag gibt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,35 Prozent auf 30.749,36 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348,150 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,316 Prozent tiefer bei 30.760,68 Punkten, nach 30.858,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 30.616,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.776,14 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0,421 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.020,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.264,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29.610,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,744 Prozent zurück. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell IONOS (+ 4,26 Prozent auf 37,70 EUR), CTS Eventim (+ 3,00 Prozent auf 61,80 EUR), United Internet (+ 1,21 Prozent auf 25,08 EUR), K+S (+ 0,94 Prozent auf 12,84 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,92 Prozent auf 66,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil JENOPTIK (-3,55 Prozent auf 36,44 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,39 Prozent auf 48,74 EUR), AUTO1 (-2,78 Prozent auf 15,01 EUR), AIXTRON SE (-2,49 Prozent auf 32,87 EUR) und thyssenkrupp (-2,09 Prozent auf 12,19 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2.067.702 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,899 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,17 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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10.11.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

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