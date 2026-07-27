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Index-Bewegung

Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Mittwochmittag ab

Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Mittwochmittag ab

Der MDAX verbucht am Mittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
174.40 EUR -0.60 EUR -0.34 %
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AUTO1
21.76 EUR -2.34 EUR -9.71 %
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DEUTZ AG
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DWS Group GmbH & Co. KGaA
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freenet AG
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HENSOLDT
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KRONES AG
118.60 EUR 4.00 EUR 3.49 %
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LANXESS AG
15.37 EUR 0.07 EUR 0.46 %
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Nordex AG
39.54 EUR 1.98 EUR 5.27 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.89 EUR 0.05 EUR 0.11 %
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Porsche Automobil Holding SE
28.90 EUR 0.10 EUR 0.35 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
69.45 EUR 0.60 EUR 0.87 %
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thyssenkrupp AG
12.12 EUR 0.04 EUR 0.37 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
80.00 EUR -2.30 EUR -2.79 %
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TUI AG
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Indizes
MDAX
32,360.67 EUR -34.65 EUR -0.11 %
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Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,33 Prozent leichter bei 32.288,25 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 354,963 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,199 Prozent auf 32.459,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32.395,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32.552,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32.148,75 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 0,174 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31.483,64 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 30.010,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bewegte sich der MDAX bei 31.174,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,22 Prozent nach oben. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Zähler.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 6,44 Prozent auf 39,64 EUR), KRONES (+ 4,57 Prozent auf 119,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,58 Prozent auf 71,60 EUR), Aurubis (+ 1,54 Prozent auf 177,50 EUR) und LANXESS (+ 1,42 Prozent auf 15,72 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AUTO1 (-9,59 Prozent auf 21,50 EUR), DWS Group GmbH (-4,04 Prozent auf 68,85 EUR), HENSOLDT (-2,42 Prozent auf 82,34 EUR), DEUTZ (-2,34 Prozent auf 9,80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,31 Prozent auf 80,20 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 830.981 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,113 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08.07.26 TUI Overweight Barclays Capital
08.06.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
18.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
14.05.26 TUI Buy Deutsche Bank AG