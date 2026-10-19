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Index im Fokus

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich

Der MDAX zeigte sich am Abend in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.37 EUR -0.05 EUR -3.72 %
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AUMOVIO
35.60 EUR 0.60 EUR 1.71 %
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Aurubis
150.00 EUR -5.60 EUR -3.60 %
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Elmos Semiconductor
131.00 EUR 2.40 EUR 1.87 %
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IONOS
34.22 EUR -0.38 EUR -1.10 %
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K+S AG
13.70 EUR -0.30 EUR -2.14 %
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LANXESS AG
13.11 EUR -0.12 EUR -0.91 %
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Lufthansa AG
7.06 EUR -0.14 EUR -1.97 %
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Nemetschek SE
75.30 EUR 1.90 EUR 2.59 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.70 EUR -0.56 EUR -1.33 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.85 EUR -0.22 EUR -0.88 %
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PUMA SE
24.27 EUR 0.11 EUR 0.46 %
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thyssenkrupp AG
13.91 EUR -0.40 EUR -2.76 %
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Indizes
MDAX
30,513.26 EUR -143.39 EUR -0.47 %
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Am Montag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,57 Prozent leichter bei 30.482,50 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 341,800 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,381 Prozent auf 30.539,75 Punkte an der Kurstafel, nach 30.656,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30.332,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.587,44 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der MDAX-Kurs 31.083,97 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 31.864,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29.512,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,61 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 3,67 Prozent auf 76,25 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 131,60 EUR), IONOS (+ 2,23 Prozent auf 34,80 EUR), AUMOVIO (+ 2,00 Prozent auf 35,70 EUR) und PUMA SE (+ 1,36 Prozent auf 24,57 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen LANXESS (-4,19 Prozent auf 12,79 EUR), Aroundtown SA (-3,95 Prozent auf 1,36 EUR), K+S (-2,84 Prozent auf 13,66 EUR), Aurubis (-2,80 Prozent auf 149,50 EUR) und thyssenkrupp (-2,72 Prozent auf 13,96 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4.305.348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,656 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,20 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

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