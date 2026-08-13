Verluste in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone

MDAX-Performance

18.08.26 17:57 Uhr

Der MDAX zeigte sich am Dienstag im Minus.

Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,42 Prozent schwächer bei 31.896,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 357,803 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,356 Prozent auf 32.241,91 Punkte an der Kurstafel, nach 32.356,98 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32.306,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 31.859,64 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 31.864,73 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der MDAX 31.440,09 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30.993,03 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,96 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 3,14 Prozent auf 62,45 EUR), freenet (+ 1,35 Prozent auf 24,06 EUR), Bechtle (+ 1,21 Prozent auf 35,16 EUR), RTL (+ 1,12 Prozent auf 31,60 EUR) und Talanx (+ 1,09 Prozent auf 120,20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-8,77 Prozent auf 38,48 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,09 Prozent auf 77,80 EUR), Siltronic (-6,96 Prozent auf 83,55 EUR), JENOPTIK (-5,87 Prozent auf 40,12 EUR) und Elmos Semiconductor (-5,70 Prozent auf 145,60 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 5.733.505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,726 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net