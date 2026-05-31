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SDAX-Kursentwicklung

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt mittags

01.06.26 12:25 Uhr
Verluste in Frankfurt: SDAX fällt mittags | finanzen.net

Der SDAX zeigt sich am Montag mit negativen Notierungen.

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SDAX
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Um 12:08 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,35 Prozent auf 19.125,86 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 93,493 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,693 Prozent auf 19.325,96 Punkte an der Kurstafel, nach 19.192,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19.104,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19.325,96 Punkten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der SDAX bei 17.911,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.194,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der SDAX auf 16.657,58 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,28 Prozent auf 40,28 EUR), GFT SE (+ 6,11 Prozent auf 23,45 EUR), Energiekontor (+ 4,66 Prozent auf 47,15 EUR), Stabilus SE (+ 4,42 Prozent auf 19,86 EUR) und TeamViewer (+ 4,15 Prozent auf 6,15 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Verve Group (-4,99 Prozent auf 1,73 EUR), SCHOTT Pharma (-3,19 Prozent auf 17,62 EUR), Siltronic (-3,15 Prozent auf 101,40 EUR), Sixt SE St (-2,81 Prozent auf 74,35 EUR) und Hypoport SE (-2,76 Prozent auf 84,55 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 542.697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,007 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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