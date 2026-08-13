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Kursentwicklung

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Der SDAX erlitt heute Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
31.66 EUR -0.40 EUR -1.25 %
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Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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HelloFresh
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INDUS AG
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
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Medios AG
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Mutares
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OHB SE
273.00 EUR 16.50 EUR 6.43 %
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PNE AG
7.49 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
63.85 EUR 3.05 EUR 5.02 %
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TeamViewer
6.78 EUR -0.03 EUR -0.37 %
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Vossloh AG
57.65 EUR -2.05 EUR -3.43 %
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Indizes
SDAX
18,486.32 EUR -147.19 EUR -0.79 %
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Am Montag gab der SDAX via XETRA zum Handelsende um 0,69 Prozent auf 18.505,40 Punkte nach. Die SDAX-Mitglieder sind damit 94,796 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,161 Prozent auf 18.663,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18.633,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.488,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.663,54 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der SDAX mit 18.250,65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.365,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 17.022,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,62 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,82 Prozent auf 64,55 EUR), OHB SE (+ 2,51 Prozent auf 265,50 EUR), PNE (+ 1,93 Prozent auf 7,40 EUR), INDUS (+ 1,91 Prozent auf 34,60 EUR) und Einhell Germany vz (+ 1,90 Prozent auf 75,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Medios (-3,69 Prozent auf 10,96 EUR), TeamViewer (-3,67 Prozent auf 6,56 EUR), Vossloh (-3,50 Prozent auf 57,85 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,41 Prozent auf 31,18 EUR) und Grand City Properties (-3,20 Prozent auf 9,39 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.425.786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,403 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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11.08.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.17 OHB SE kaufen DZ BANK
26.02.14 OHB halten Commerzbank AG
24.02.14 OHB kaufen Bankhaus Lampe KG
17.02.14 OHB DZ-Bank AG

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