Verluste in Frankfurt: SDAX mit Abgaben

Kursentwicklung

In Frankfurt ist am Montagmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:07 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 18.619,85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,249 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,030 Prozent tiefer bei 18.623,02 Punkten in den Montagshandel, nach 18.628,53 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.668,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18.576,20 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, betrug der SDAX-Kurs 17.257,63 Punkte. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 18.089,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 16.363,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,28 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18.717,19 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell pbb (+ 6,86 Prozent auf 3,49 EUR), Ottobock (+ 4,33 Prozent auf 62,60 EUR), Nagarro SE (+ 4,01 Prozent auf 44,12 EUR), EVOTEC SE (+ 2,90 Prozent auf 5,33 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,15 Prozent auf 90,40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-4,57 Prozent auf 95,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,26 Prozent auf 33,88 EUR), adesso SE (-3,07 Prozent auf 56,90 EUR), Elmos Semiconductor (-2,67 Prozent auf 200,50 EUR) und SFC Energy (-2,34 Prozent auf 17,56 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 397.601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 4,018 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net