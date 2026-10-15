Verluste in Frankfurt: SDAX sackt ab

SDAX-Performance im Fokus

15.10.26 12:25 Uhr

Der SDAX verzeichnet derzeit Verluste.

Um 12:08 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 1,60 Prozent auf 17.885,76 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,431 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,308 Prozent auf 18.120,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18.176,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18.127,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.885,76 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,42 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.127,33 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 18.262,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 16.874,35 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Douglas (+ 1,59 Prozent auf 7,65 EUR), Hypoport SE (+ 1,36 Prozent auf 70,85 EUR), Fielmann (+ 1,35 Prozent auf 37,50 EUR), Grand City Properties (+ 1,35 Prozent auf 6,78 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 1,29 Prozent auf 18,82 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Drägerwerk (-14,32 Prozent auf 99,90 EUR), Basler (-8,72 Prozent auf 20,40 EUR), LPKF Laser Electronics (-7,69 Prozent auf 12,00 EUR), secunet Security Networks (-7,27 Prozent auf 229,50 EUR) und PVA TePla (-6,78 Prozent auf 29,42 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 662.905 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,023 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,56 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net