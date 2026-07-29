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SDAX aktuell

Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab

Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab

SDAX-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20.60 EUR 0.15 EUR 0.73 %
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Alzchem Group AG
156.90 EUR -15.00 EUR -8.73 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
96.10 EUR 0.50 EUR 0.52 %
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GFT SE
23.80 EUR 1.50 EUR 6.73 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
72.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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LPKF Laser & Electronics AG
13.80 EUR -0.15 EUR -1.08 %
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Mutares
27.10 EUR -0.05 EUR -0.18 %
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PVA TePla AG
32.60 EUR 1.52 EUR 4.89 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
65.20 EUR -5.80 EUR -8.17 %
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SFC Energy AG
19.50 EUR 0.44 EUR 2.31 %
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SMA Solar AG
52.25 EUR -2.05 EUR -3.78 %
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Springer Nature
18.64 EUR -0.38 EUR -2.00 %
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TeamViewer
5.96 EUR -0.76 EUR -11.24 %
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Indizes
SDAX
18,462.31 EUR -102.67 EUR -0.55 %
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Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent leichter bei 18.467,04 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 89,154 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,329 Prozent leichter bei 18.503,94 Punkten, nach 18.564,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.594,27 Punkte, das Tagestief hingegen 18.466,05 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,828 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der SDAX bei 18.045,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17.911,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 17.719,82 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 10,58 Prozent auf 106,60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,80 Prozent auf 14,20 EUR), SMA Solar (+ 4,66 Prozent auf 55,00 EUR), PVA TePla (+ 4,34 Prozent auf 32,70 EUR) und SFC Energy (+ 4,15 Prozent auf 19,56 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen TeamViewer (-12,04 Prozent auf 5,96 EUR), Alzchem Group (-11,55 Prozent auf 153,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,57 Prozent auf 64,75 EUR), GFT SE (-4,76 Prozent auf 23,00 EUR) und 1&1 (-4,50 Prozent auf 19,96 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.341.311 Aktien gehandelt. Mit 3,723 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,34 erwartet. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
13:36 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)