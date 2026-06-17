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SDAX im Blick

Verluste in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus

22.06.26 17:57 Uhr
Verluste in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus | finanzen.net

Der SDAX zeigte sich am Abend leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
27,50 EUR 2,42 EUR 9,65%
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Eckert & Ziegler
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Mutares
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Nagarro SE
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3,25 EUR -0,33 EUR -9,12%
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SAF-HOLLAND SE
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tonies
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Vincorion
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Indizes
SDAX
18.395,5 PKT -115,8 PKT -0,63%
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Zum Handelsschluss fiel der SDAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 18.391,18 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,861 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 18.514,82 Punkte an der Kurstafel, nach 18.511,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.514,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.227,95 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.05.2026, den Stand von 18.736,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 16.197,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der SDAX 16.524,22 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,97 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. 15.733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 9,94 Prozent auf 27,42 EUR), Energiekontor (+ 2,30 Prozent auf 42,25 EUR), KSB SE (+ 1,99 Prozent auf 871,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,78 Prozent auf 20,05 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,61 Prozent auf 15,81 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil tonies (-5,43 Prozent auf 12,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,75 Prozent auf 28,10 EUR), pbb (-4,69 Prozent auf 3,33 EUR), Nagarro SE (-4,33 Prozent auf 34,02 EUR) und Vincorion (-4,32 Prozent auf 17,27 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 1.106.709 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 3,731 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 6,98 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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