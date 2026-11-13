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Index im Fokus

Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt mittags

Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt mittags

Der SDAX zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.05 EUR -0.05 EUR -0.21 %
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Eckert & Ziegler
15.00 EUR 0.60 EUR 4.17 %
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GFT SE
26.35 EUR -2.15 EUR -7.54 %
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HAMBORNER REIT
4.03 EUR -0.02 EUR -0.62 %
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HelloFresh
2.86 EUR -0.02 EUR -0.66 %
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INDUS AG
33.75 EUR -1.75 EUR -4.93 %
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init innovation in traffic systems SE
32.85 EUR -2.05 EUR -5.87 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
65.50 EUR -0.40 EUR -0.61 %
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Mutares
27.75 EUR -1.20 EUR -4.15 %
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OHB SE
184.80 EUR -12.80 EUR -6.48 %
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Ottobock
40.40 EUR 0.20 EUR 0.50 %
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PATRIZIA SE
7.92 EUR 0.16 EUR 2.06 %
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ProCredit Holding AG & Co.KGaA
9.42 EUR 0.61 EUR 6.92 %
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SMA Solar AG
48.72 EUR -0.68 EUR -1.38 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
23.98 EUR -2.02 EUR -7.77 %
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Indizes
SDAX
17,831.26 EUR -122.37 EUR -0.68 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent schwächer bei 17.835,53 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,836 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,340 Prozent auf 17.892,62 Punkte an der Kurstafel, nach 17.953,63 Punkten am Vortag.

Bei 17.892,62 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17.750,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0,075 Prozent zurück. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 18.067,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der SDAX bei 18.553,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der SDAX mit 16.209,14 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,76 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Eckert Ziegler (+ 5,45 Prozent auf 15,29 EUR), ProCredit (+ 5,16 Prozent auf 9,78 EUR), Ottobock (+ 3,70 Prozent auf 40,65 EUR), HelloFresh (+ 3,36 Prozent auf 2,99 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 2,71 Prozent auf 34,05 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen GFT SE (-9,97 Prozent auf 26,20 EUR), INDUS (-7,42 Prozent auf 33,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,00 Prozent auf 24,30 EUR), OHB SE (-4,47 Prozent auf 184,00 EUR) und SMA Solar (-4,38 Prozent auf 47,16 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die PATRIZIA SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 617.836 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 5,160 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
10:11 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.11.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG

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