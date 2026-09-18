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SDAX im Blick

Verluste in Frankfurt: SDAX verliert zum Handelsende

Verluste in Frankfurt: SDAX verliert zum Handelsende

Der SDAX bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.65 EUR -0.15 EUR -0.63 %
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ATOSS Software AG
93.80 EUR 2.80 EUR 3.08 %
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Carl Zeiss Meditec AG
29.48 EUR -0.26 EUR -0.87 %
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2.93 EUR 0.07 EUR 2.59 %
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GFT SE
26.55 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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grenke AG
11.32 EUR 0.04 EUR 0.35 %
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HAMBORNER REIT
4.20 EUR -0.04 EUR -0.83 %
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Hypoport SE
77.20 EUR -0.75 EUR -0.96 %
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init innovation in traffic systems SE
44.50 EUR 1.05 EUR 2.42 %
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KSB SE & Co. KGaA Vz.
831.00 EUR -10.00 EUR -1.19 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
76.30 EUR -1.70 EUR -2.18 %
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Mutares
25.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Ottobock
54.70 EUR -0.10 EUR -0.18 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
61.20 EUR 1.40 EUR 2.34 %
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Wacker Neuson SE
24.50 EUR -0.35 EUR -1.41 %
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Indizes
SDAX
18,106.55 EUR -120.78 EUR -0.66 %
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Der SDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsende 0,64 Prozent auf 18.110,15 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 91,669 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,087 Prozent höher bei 18.243,25 Punkten, nach 18.227,33 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18.347,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.107,09 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.425,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der SDAX mit 18.373,62 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, betrug der SDAX-Kurs 16.931,84 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,35 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,67 Prozent auf 60,90 EUR), ATOSS Software (+ 1,64 Prozent auf 92,90 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1,61 Prozent auf 44,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,52 Prozent auf 29,46 EUR) und Ottobock (+ 1,28 Prozent auf 55,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Wacker Neuson SE (-3,22 Prozent auf 24,05 EUR), Hypoport SE (-3,14 Prozent auf 75,50 EUR), KSB SE (-3,00 Prozent auf 807,00 EUR), GFT SE (-2,79 Prozent auf 26,10 EUR) und grenke (-2,64 Prozent auf 11,08 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1.694.608 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,202 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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