DAX 25.147 +0,1%ESt50 6.280 +0,1%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,33 +2,1%Nas 26.105 +0,9%Bitcoin 56.700 +3,7%Euro 1,1436 +0,4%Öl 85,0 +2,1%Gold 4.060 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SDAX-Marktbericht

Verluste in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Verluste in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

So bewegte sich der SDAX letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Befesa
33.45 EUR 1.70 EUR 5.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Carl Zeiss Meditec AG
28.50 EUR -2.68 EUR -8.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Energiekontor AG
35.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
3.70 EUR -0.38 EUR -9.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heidelberger Druckmaschinen AG
1.35 EUR -0.02 EUR -1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mutares
26.55 EUR -0.05 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PATRIZIA SE
7.79 EUR -0.42 EUR -5.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
64.70 EUR 7.95 EUR 14.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
17.96 EUR -0.20 EUR -1.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32.02 EUR 0.72 EUR 2.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vincorion
19.52 EUR 0.22 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vossloh AG
58.85 EUR -3.75 EUR -5.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18,179.57 EUR -106.55 EUR -0.58 %
News | Analysen

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,58 Prozent leichter bei 18.179,26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 87,789 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,298 Prozent auf 18.231,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18.286,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17.948,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.240,39 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.377,20 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 14.04.2026, einen Stand von 17.682,27 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 17.803,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,75 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19.325,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 13,59 Prozent auf 65,20 EUR), Befesa (+ 4,93 Prozent auf 34,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,25 Prozent auf 31,84 EUR), Energiekontor (+ 2,09 Prozent auf 36,55 EUR) und Vincorion (+ 2,02 Prozent auf 19,19 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-24,12 Prozent auf 3,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-9,76 Prozent auf 28,48 EUR), PATRIZIA SE (-5,84 Prozent auf 7,42 EUR), Vossloh (-4,17 Prozent auf 59,70 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,14 Prozent auf 1,33 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6.991.956 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,640 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,81 erwartet. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,52 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle EVOTEC Aktie News

Werbung

EVOTEC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11:41 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
08:51 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets