Verluste in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

SDAX-Marktbericht

14.07.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SDAX letztendlich.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,58 Prozent leichter bei 18.179,26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 87,789 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,298 Prozent auf 18.231,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18.286,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17.948,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.240,39 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.377,20 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 14.04.2026, einen Stand von 17.682,27 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 17.803,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,75 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19.325,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 13,59 Prozent auf 65,20 EUR), Befesa (+ 4,93 Prozent auf 34,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,25 Prozent auf 31,84 EUR), Energiekontor (+ 2,09 Prozent auf 36,55 EUR) und Vincorion (+ 2,02 Prozent auf 19,19 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-24,12 Prozent auf 3,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-9,76 Prozent auf 28,48 EUR), PATRIZIA SE (-5,84 Prozent auf 7,42 EUR), Vossloh (-4,17 Prozent auf 59,70 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,14 Prozent auf 1,33 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6.991.956 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,640 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,81 erwartet. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,52 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net