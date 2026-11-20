Index im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 1,28 Prozent leichter bei 17.027,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 86,714 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,510 Prozent auf 17.160,60 Punkte an der Kurstafel, nach 17.248,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.027,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.160,60 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 4,23 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der SDAX 18.183,22 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, notierte der SDAX bei 18.497,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15.914,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,89 Prozent zurück. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 1,10 Prozent auf 2,94 EUR), PNE (+ 0,57 Prozent auf 4,44 EUR), Fielmann (+ 0,35 Prozent auf 42,45 EUR), Drägerwerk (+ 0,34 Prozent auf 116,40 EUR) und Grand City Properties (+ 0,27 Prozent auf 7,54 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-5,77 Prozent auf 7,84 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,12 Prozent auf 40,80 EUR), PVA TePla (-4,26 Prozent auf 26,08 EUR), SMA Solar (-4,08 Prozent auf 43,76 EUR) und SGL Carbon SE (-3,49 Prozent auf 4,57 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 65.946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net