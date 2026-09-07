Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

SDAX-Kursentwicklung

08.09.26 12:25 Uhr

Am Dienstag agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Am Dienstag sinkt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 18.740,01 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 94,295 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,058 Prozent tiefer bei 18.742,63 Punkten, nach 18.753,48 Punkten am Vortag.

Bei 18.770,53 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.707,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der SDAX bei 18.659,63 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 08.06.2026, mit 18.398,48 Punkten bewertet. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Stand von 16.742,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit HORNBACH (+ 5,88 Prozent auf 86,50 EUR), Energiekontor (+ 2,41 Prozent auf 25,45 EUR), Jungheinrich (+ 1,96 Prozent auf 27,04 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,93 Prozent auf 21,15 EUR) und Shelly (+ 1,88 Prozent auf 65,20 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,08 Prozent auf 56,65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,01 Prozent auf 30,90 EUR), OHB SE (-2,77 Prozent auf 182,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,49 Prozent auf 70,40 EUR) und Vincorion (-2,25 Prozent auf 19,11 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 499.978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,176 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,26 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net