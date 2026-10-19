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DAX-Marktbericht

Verluste in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags

Verluste in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags

Der DAX zeigt sich am ersten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
156.50 EUR -0.75 EUR -0.48 %
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Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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Continental AG
67.56 EUR -2.66 EUR -3.79 %
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Deutsche Börse AG
309.00 EUR -0.70 EUR -0.23 %
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Deutsche Telekom AG
25.56 EUR -0.37 EUR -1.43 %
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QIAGEN N.V.
41.14 EUR 0.30 EUR 0.73 %
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Rheinmetall AG
1,051.20 EUR -40.00 EUR -3.67 %
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SAP SE
199.54 EUR 2.34 EUR 1.19 %
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Siemens AG
264.45 EUR -4.20 EUR -1.56 %
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Symrise AG
100.00 EUR -0.25 EUR -0.25 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.26 EUR -0.24 EUR -0.35 %
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Vonovia SE
16.39 EUR -0.40 EUR -2.38 %
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Zalando
25.56 EUR 0.61 EUR 2.44 %
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Indizes
DAX 40
25,213.53 EUR -409.08 EUR -1.6 %
News | Analysen

Am Montag fällt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,35 Prozent auf 25.277,50 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,319 Prozent leichter bei 25.540,77 Punkten in den Handel, nach 25.622,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25.540,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.238,40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.304,06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 24.830,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 23.830,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 1,35 Prozent auf 25,59 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 311,80 EUR), QIAGEN (+ 0,60 Prozent auf 41,28 EUR), Symrise (+ 0,24 Prozent auf 99,68 EUR) und SAP SE (+ 0,20 Prozent auf 199,62 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2,81 Prozent auf 1.059,60 EUR), Continental (-2,69 Prozent auf 68,10 EUR), Vonovia SE (-2,67 Prozent auf 16,38 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 193,74 EUR) und Siemens (-2,42 Prozent auf 264,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2.450.984 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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